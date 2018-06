Parteitag in Magdeburg Reichardt ist neuer AfD-Landeschef

Der neue Parteichef der AfD in Sachsen-Anhalt heißt Martin Reichardt. Er wurde auf dem Parteitag am Samstag in Magdeburg mit deutlicher Mehrheit gewählt. 254 Mitglieder stimmten mit "Ja", 43 dagegen und 13 enthielten sich. Reichardt war als einziger Kandidat für den Posten angetreten. Bereits im Vorfeld hieß es aus der Partei, dass Reichhardt eine breite Zustimmung hat.