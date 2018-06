Parteitag in Magdeburg AfD wählt neuen Landesvorsitzenden

Die AfD Sachsen-Anhalt wählt am Sonnabend einen neuen Landesvorsitzenden. Dabei gibt es nach Informationen von MDR AKTUELL und MDR SACHSEN-ANHALT breite Unterstützung für den Bundestagsabgeordneten Martin Reichardt. Fraktionschef Oliver Kirchner sagte MDR AKTUELL und MDR SACHSEN-ANHALT, er unterstütze dessen Kandidatur. Mit ernsthaften Gegenkandidaten rechne er nicht. Auch von anderen Vertretern der AfD hieß es, man rechne mit einer Wahl von Reichardt. Der 48-Jährige gehört dem Landesvorstand bislang als Beisitzer an und hat sich im Bundestag mit den Themen Soziales und Familien profiliert. Politisch gehört Reichardt wie sein Vorgänger André Poggenburg zum rechtsnationalen Flügel seiner Partei.

Poggenburg war Ende März nach Kritik an seiner Person zurückgetreten. Seitdem wurde die Partei in Sachsen-Anhalt kommissarisch von Vizechef Ronny Kumpf geführt, der nach eigenen Angaben auch wieder für den Posten als stellvertretender Landesvorsitzender kandidieren will. Poggenburg will nach eigener Aussage nicht für die Wahl in den Landesvorstand antreten. Der amtierende Vorstand ist derzeit mit acht Mitgliedern besetzt. Seit Poggenburg vom Landesvorsitz zurückgetreten war, gehört er dem Gremium nicht mehr an. Landeschef war er von Sommer 2014 bis Ende März diesen Jahres.