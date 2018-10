Kreisverband Börde AfD will Kühn und Hoppe ausschließen

Der Bundesvorstand der AfD hat wegen rechtsradikaler Äußerungen Parteiausschlussverfahren gegen zwei Mitglieder beschlossen. Andreas Kühn und Peter Hoppe gehören dem AfD-Kreisverband Börde an. Nach dpa-Informationen hat der Vorstand bereits am Montag in einer Telefonkonferenz entschieden, die Ausschluss-Verfahren anzustoßen.