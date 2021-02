Landwirtschaft Wieso Sachsen-Anhalt seit Jahren am Bodenmarkt-Gesetz scheitert

Schon unter dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Aeikens wurde vergeblich versucht, ein Agrarstrukturgesetz zu verabschieden. Nachdem das Gesetz nun in den zweiten Anlauf ging, kam breiter Widerstand durch Landwirte. Der Bauernverband in Sachsen-Anhalt will auch nicht, dass Ackerland von Stiftungen aufgekauft wird, hat sich aber gegen den Gesetzesentwurf ausgesprochen. Präsident Olaf Feuerborn begründet das damit, dass der Gesetzesentwurf die Entwicklung von Betrieben blockieren könnte. Finanzkräftige Investitionen seien in der technologieintensiven Landwirtschaft sogar mehr Chance als Risiko, sagt der Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle, Alfons Balmann.