Eine Allianz aus zehn Bürgerinitiativen will von nun an gemeinsam für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kämpfen. (Archivfoto)

Eine Allianz aus zehn Bürgerinitiativen will von nun an gemeinsam für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kämpfen. (Archivfoto)

Eine Allianz aus zehn Bürgerinitiativen will von nun an gemeinsam für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kämpfen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Der Widerstand gegen Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt wächst. Insgesamt zehn Bürgerinitiativen aus dem ganzen Land – von Salzwedel, Bad Lauchstädt über Aken bis Wörlitz – haben sich jetzt zu einer " Allianz gegen Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt " zusammengeschlossen.

Die Sprecherin der Initiative, Monika Pfuhle aus Haldensleben, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man fühle sich von der Landesregierung im Stich gelassen. "Wir sprechen hier von Beiträgen, die zum Beispiel für Anwohner in Wörlitz bei über 15.000 Euro liegen. In Bad Lauchstädt sind Beträge von über 20.000 Euro an der Tagesordnung", kritisierte Pfuhle.