Am Vormittag hatte bereits Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) die Hoffnung geäußert, dass es zwischen Ameos und der Gewerkschaft Verdi zu Tarifverhandlungen kommt. Das hatte Grimm-Benne im Anschluss an ein Treffen von Landesregierung und der Gewerkschaft im Ministerium untermauert. Ameos-Chef Axel Paeger hatte seine Teilnahme an diesem Gespräch am Mittwoch abgesagt.