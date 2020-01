Es soll also die kleine Lösung werden. Innenminister Holger Stahlknecht will seine Büroleiterin Anne Poggemann zur neuen Staatssekretärin im Innenministerium machen. Viele werden sich fragen: Wer ist diese Frau? Das soll nicht despektierlich gemeint sein. Man darf nur nicht vergessen, dass der Karrieresprung von der Büroleiterin zur Staatssekretärin groß ist – und dazu nicht gerade üblich.

Dennoch: Die Entscheidung ist nach der verpatzten Ernennung von Polizeigewerkschafter Rainer Wendt sinnvoll. Manch ein Beobachter hatte nach der desaströsen Affäre um Rainer Wendt geunkt, als nächstes schlage Stahlknecht sicher Hans-Georg Maaßen als künftigen Staatssekretär vor. Der nächste Hardliner für das Amt komme ganz sicher, hieß es damals scherzhaft. Stahlknecht hat das nicht getan – und sich nach langem Suchen stattdessen für eine Lösung entschieden, die naheliegend und überraschend zugleich ist.

Fachlich auf einer Wellenlänge

Anne Poggemann ist 44 Jahre jung und arbeitet bislang als Büroleiterin von Holger Stahlknecht. Beide kennen sich also, vertrauen einander. Das ist unabdingbar für einen der wichtigsten Jobs in einem Ministerium. Dazu kommt: Poggemann ist wie Stahlknecht Juristin, Staatssekretär und Minister sind künftig also auch fachlich auf einer Wellenlänge. Wäre der Polizist Rainer Wendt Staatssekretär geworden, hätte man dies nicht behaupten können. Anne Poggemann ist aber nicht nur Büroleiterin von Stahlknecht. Sie leitet auch den Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristin (LACDJ) in Sachsen-Anhalt. Der Arbeitskreis lädt regelmäßig zu Diskussionsrunden über Rechtspolitik ein. Poggemann steckt also im Thema.

Stahlknecht hat aus der Causa Wendt gelernt

Die Berufung von Wendt zum Staatssekrtär hat die Koalition kurzzeitig ins Wanken gebracht. Bildrechte: imago images/Christian Ditsch Was man schon jetzt feststellen kann: Holger Stahlknecht hat aus der verpatzten Ernennung von Rainer Wendt gelernt. Er hat einen anderen Weg gewählt als im November, um seine Kandidatin vorzustellen. Am Montag hat der 55-Jährige seine Entscheidung der CDU-Fraktion mitgeteilt. Erst dann gelangten seine Pläne über die "Mitteldeutsche Zeitung" an die Öffentlichkeit.



In der Causa Wendt war das ganz anders gelaufen. Selbst hochrangige CDUler erfuhren damals während einer Debatte im Landtag per Pressemitteilung von den Plänen Stahlknechts, dem Vernehmen nach hatte der Innenminister und CDU-Parteichef nur Ministerpräsident Reiner Haseloff vorab eingeweiht. Es lag auch an diesem Vorgehen, dass Stahlknecht die Causa Wendt politisch nur sehr knapp überlebt hat. Stahlknecht musste nun also anders vorgehen, um bei seinen Parteifreunden nicht noch weiteres Vertrauen zu verspielen.

Wahl kommt in Fraktion offenbar gut an

Die ehemalige Staatssekretärin für Inneres, Tamara Zieschang, wechselte nach Berlin ins Bundesverkehrsministerium. Bildrechte: Tamara Zieschang Dass dieses Mal alles anders gelaufen ist, kommt auch in der CDU-Fraktion gut an. Und das gilt offenbar auch für die Wahl, die Stahlknecht getroffen hat. Anne Poggemann sei der Fraktion gut bekannt, teilte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagmorgen mit. Als langjährige Referentin der Fraktion in den Bereichen Inneres und Recht habe sie hervorragende Arbeit geleistet, lobt die Fraktion.



Was außerdem niemand vergessen darf: Mit Anne Poggemann soll wieder eine Frau Staatssekretärin im Innenministerium werden und Tamara Zieschang nachfolgen. In der CDU ist das nicht selbstverständlich. Auch deshalb ist die geplante Ernennung von Poggemann eine sinnvolle Entscheidung.