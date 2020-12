Wenige Tage vor Ende des Jahres ist unklar, in welchem Maße Opferberatungsstellen in Sachsen-Anhalt und Hessen die Überlebenden und Hinterbliebenen der rechtsextremistischen Anschläge von Halle und Halle weiter beraten können. Das haben die zuständigen Organisationen gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt.

Sowohl die Mobile Opferberatung in Halle als auch die Beratungsstelle response in Frankfurt am Main unterstützen Menschen, die durch die Anschläge Schaden genommen haben. Die Beratungsarbeit in diesen Fällen bringt beide an den Rand ihrer Kapazitäten. Im Sommer hatten die Organisationen deshalb über die Landes-Demokratiezentren von Sachsen-Anhalt und Hessen zusätzliche Mittel beim Bundesfamilienministerium beantragen lassen. Das bewilligte einmalig Sondermittel von je 50.000 Euro, von denen die Mobile Opferberatung und response weitere Beratungsstellen finanzieren konnten. In Sachsen-Anhalt übernahm letztendlich das Land die Kosten. Die Mittel sind allerdings befristet bis 31. Dezember 2020. Eine Verlängerung bzw. Erneuerung ist bislang nicht angedacht.