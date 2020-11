Antisemitismus in Sachsen-Anhalt "Es kann sich nur etwas verändern, wenn es in die Polizei-Statistik eingeht"

Beschwerde beim Innenministerium eingereicht

Der Fall aus Halle-Neustadt wurde auch RIAS gemeldet. So sind die beiden aus Halle auch in Kontakt mit der Mobilen Opferberatung gekommen. "Das ist zum ersten Mal, dass ich Erfahrungen machen konnte mit so einer Beratungsstelle und ich hab schon ganz oft gesagt, dass ich unglaublich dankbar bin, weil es ich es bis dahin wirklich nicht gekannt habe, dass es solche Stellen gibt. Ich habe sogar angefangen zu weinen, als ich hier beim ersten Mal war, weil mir alles vom Herzen gefallen ist." Gemeinsam mit den Mitarbeitenden haben sie am 16. November entschieden, den Vorfall auf der Polizeidienststelle in Halle zu melden. Seit zehn Jahren gibt es hierfür die zentrale Beschwerdestelle des Innenministeriums. Laut Innenministerium sind dort in diesem Jahr bereits 337 Beschwerden eingegangen – neben dem Fall aus Halle-Neustadt, ein weiterer rassistischer Vorwurf gegenüber Polizeibediensteten.

Die Zahl der gemeldeten Vorwürfe steigt, trotzdem wertet das Innenministerium die zentrale Beschwerdestelle als Erfolg, als "selbstverständlichen Bestandteil einer modernen und selbstkritischen Behörden-, Polizei- und Fehlerkultur", wie es in einer Antwort an MDR Sachsen-Anhalt heißt. Antje Arndt von der Mobilen Opferberatung sagt jedoch: "Die wenigsten der Betroffenen, mit denen wir sprechen, entscheiden sich für den Weg, weil es Kraft kostet." Auch, weil das Ergebnis oft frustrierend sei. "Was in der Regel passiert, ist ein Abwehrreflex. Unsere klassische Erfahrung mit der zentralen Beschwerdestelle ist: Es steht Aussage gegen Aussage und am Ende kriegt man einen Brief, der mehr oder weniger sensibel formuliert ist", so Arndt.

Betroffene wollen Mut machen

Diese Erfahrung bedeutete jedoch nicht, dass alles schlecht laufe. "In Halle haben wir die Situation, dass eigentlich auf der Leitungsebene und auch beim polizeilichen Staatsschutz es seit Jahren einen durchaus konstruktiven Kontakt gibt, positive Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit dem Thema", sagt Antje Arndt. In diesem Fall liege seitens der Revierleitung ein Gesprächsangebot vor. Allerdings wollen die Betroffenen erst einmal das Verfahren über die zentrale Beschwerdestelle abwarten. Auch hat es in der Vergangenheit schon mehrfach gemeinsame Workshops und Gespräche gegeben. Bei allen scheint das aber nicht anzukommen. Das könnte auch daran liegen, dass die Polizei in Sachsen-Anhalt wenig divers aufgestellt ist.

"Es gibt so gut wie keine Polizeibeamtinnen und -beamten in Sachsen-Anhalt mit eigener Antisemitismus- oder Rassismuserfahrung. Es fehlt das Bewusstsein und so reagieren sie dann auf Betroffene. Es gibt dazu Studien: Gehören Geschädigte zur eigenen sozialen Herkunft, reagieren Beamte emphatischer, laufen die Ermittlungen besser", sagt Antje Arndt. Was könnte helfen? Die beiden Betroffenen aus Halle hoffen, dass sich mit ihrer Beschwerde ein bisschen was ändert. "Dass es mehr nach unten geht, dass die Beamtinnen und Beamten Schulungen bekommen. Allgemein, dass der Umgang mit den Menschen unabhängig von der Religion oder Herkunft besser wird", sagt die 25-Jährige. "Für noch wichtiger als Schulungen halte ich eine Behördenkultur, die Fehler und Kritik reflektiert und wirklich bereit ist, etwas zu verändern", sagt Antje Arndt von der Mobilen Opferberatung.

Sie sind selbstbewusster geworden

Aktuell wird die Beschwerde bearbeitet, wie das Innenministerium auf Nachfrage mitteilte. Eine Stellungnahme zum Fall lehnte es auf Grund des laufenden Verfahrens aber ab. Auf das Ergebnis werden die 25-Jährige und 23-Jährige noch einige Zeit warten müssen. Das hält sie aber nicht davon ab, weiterhin rassistische und antisemitische Beleidigungen und Straftaten anzuzeigen. "Ich denke schon, dass sich nur so etwas verändern kann, wenn etwas in die Statistik reingeht und, dass auch Nicht-Juden, die Antisemitismus und Rassismus im Alltag erleben, sich bekennen, sich zur Polizei begeben und das zur Anzeige bringen", sagt die 25-Jährige. Sie seien dadurch selbstbewusster geworden und sagen, "dass man teilweise mehr Kraft bekommen kann, als man sich das vorstellen kann".