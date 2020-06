Nach Berichten über Verbindungen eines CDU-Mitglieds in eine rechtsextreme Prepper-Gruppe will die Parteispitze den Mann aus der Partei werfen. Der geschäftsführende Landesvorstand habe einstimmig beschlossen, den Ausschluss in die Wege zu leiten. Das teilte CDU-Landesvorsitzender Holger Stahlknecht am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der Antrag dafür werde gestellt. Nun soll der Landesvorstand einen entsprechenden Beschluss fassen.

Der betreffende Christdemokrat ist als Mitgliederbeauftagter im Vorstand des Stadtverbandes Bernburg. Er soll unter anderem einem Mann der besagten Prepper-Gruppe mit den Worten "Herzlichen Glückwunsch und Sieg Heil, Herr Hauptmann!" zu einer bevorstehenden Hochzeit gratuliert haben. Das geht aus einem Chatprotokoll hervor, das die Internetplattform "Sachsen-Anhalt Rechtsaußen" veröffentlicht hat. Nach Partei-Angaben streitet der Betroffene die Vorwürfe ab.

Beschuldigter streitet ab, CDU-Vorstand will bis Freitag entscheiden

Stahlknecht bezeichnete die Aussagen als "nicht tolerierbar". Und teilte weiter mit: "Wer rechtsextreme oder extremistische Äußerungen jeglicher Art teilt, ist in der CDU Sachsen-Anhalt am falschen Platz und gehört nicht in unsere Partei." Das Parteimitglied werde im Rahmen des Ausschlussverfahrens Gelegenheit haben, seine Unschuld zu beweisen.

Dafür müsse Mehliß den kompletten Chatverlauf vorlegen und beweisen, dass der veröffentlichte Verlauf aus den geleakten Passagen eine Fälschung sei. Der Landesvorstand will bis Freitag zu dem Fall entscheiden.

Sollte sich der Vorwurf bewahrheiten, werden wir von unserer satzungsrechtlichen Möglichkeit Gebrauch machen, Herrn Mehliß von seinen Ämtern im ASB abzuberufen und aus unserem Verein auszuschließen. Krimhild Niestädt vom Arbeiter-Samariter-Bund in Sachsen-Anhalt

Bei diesen Vorwürfen horcht auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im Land auf. Denn Mehliß ist nicht nur in der CDU-Bernburg im Vorstand, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des ASB. Deren Landesvorsitzende Krimhild Niestädt kündigte an, die Vorgänge zu prüfen. Es gelte die Unschuldsvermutung, doch macht Niestädt klar, dass der Verband Konsequenzen zieht, sollte sich der Vorwurf bewahrheiten, wie es heißt. Dann "werden wir von unserer satzungsrechtlichen Möglichkeit Gebrauch machen, Herrn Mehliß von seinen Ämtern im ASB abzuberufen und aus unserem Verein auszuschließen." Der Wohlfahrtsverband sei mit rechtsextremer Politik und deren Gedankengut unvereinbar.

Vertreter aus anderen Parteien verlangen Aufklärung

Nach dem am Freitag veröffentlichten Bericht der "taz" sollen sich mehrere Bundeswehr-Reservisten im Internet als Gruppe organisiert und unter anderem über private Bewaffnung und einen möglichen "Rassenkrieg" diskutiert haben. Die Plattform "Sachsen-Anhalt Rechtsaußen" veröffentlichte zeitgleich Chatprotokolle, die das CDU-Mitglied mit der Gruppe in Verbindung bringen sollen. Den Recherchen nach gehören der Gruppe auch Sachsen-Anhalter an, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sein sollen. Einer von ihnen soll in einem Corona-Krisenstab des Landkreises gesessen, ein anderer als Reservist bereitgestanden haben. Zudem soll es Bezüge zu AfD-Landesparteien geben.

In der Landespolitik wurden diese Veröffentlichungen empört aufgenommen, Vertreter aus den Reihen von Linken, Grünen und SPD fordern Aufklärung.