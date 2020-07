Der Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Detlev Gürth (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Termin zur Abgabe des Abschlussberichts der beiden juristischen Berater stehe aber weiter fest. Die Berater würden weiter an der Auswertung der Akten und aller bisher geführten Gespräche arbeiten und ihre Erkenntnisse am 28. August vorlegen.

Das hatte das Justizministerium abgelehnt und auf verfassungsrechtliche Bedenken verwiesen. Am Mittwoch war daraufhin vereinbart worden, die beteiligten Juristen nicht unter vier Augen, sondern im Rechtausschuss zu befragen. Das wiederum hatten am Donnerstag die sieben Richter und Staatsanwälte abgelehnt.

Laut Schreiben eines der Berater an das Justizministerium sei noch im Januar zugesagt worden, dass die Gespräche wie geplant durchgeführt werden könnten. Eine Liste der Gesprächspartner habe vorgelegen, volle Kooperationsbereitschaft sei zugesichert worden. Bei Auftragserteilung durch den Landtag sei keine Rede davon gewesen, dass diese Gespräche in einem Ausschuss unter Anwesenheit von Politikern zu führen sei. Das sei auch mit dem damaligen Justiz-Staatssekretär Hubert Böning so abgesprochen.

Mitte Juni 2020 war im Zuge der Aufklärung des Ausbruchsversuches aus der Haftanstalt des Halle-Attentäters Stephan B. Hubert Böning in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Sein Nachfolger Josef Molkenbur verweigerte Anfang Juni diese Gespräche außerhalb eines Ausschusses unter Verweis darauf, dass diese Gespräche nicht verfassungskonform seien. Für die juristischen Berater sei diese Position jedoch eine starke Behinderung ihrer Arbeit für das Parlament, heißt es in dem Schreiben.

Auch der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt hat sich gegen die Absicht des Rechtsauschusses positioniert , ein Gespräch der Richter und Staatanwälte mit den Beratern stattfinden zu lassen. Der Bund spricht in seiner Mitteilung nicht von juristischen Beratern, sondern von "Sonderermittlern".

Weiter hieß es, die Befragung von Richtern, die mit dem Fall Oury Jalloh betraut seien, um "vermeintliche Ungereimtheiten und ggf. Versäumnisse in dem strafrechtlich geführten Verfahren aufzuklären", sei ein schwerer "Eingriff in die grundgesetzlich geschützte richterliche Unabhängigkeit".

Jens Kolze, der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt stellte am Donnerstag klar, dass die juristischen Berater Generalstaatsanwalt a.D. Manfred Nötzel und Jerzy Montag damit beauftragt seien, Akten und Informationen zum Tod von Oury Jalloh auszuwerten und zu begutachten. Sie sollten die Mitglieder des Rechtsausschusses mit ihrer juristischen Fachexpertise unterstützen. "Sonderermittler wurden durch den Landtag zu keinem Zeitpunkt eingesetzt." Es gebe keine parlamentarische Untersuchung zum Thema Jalloh.

"Wenn der Berater Herr Montag gedenkt, in der Angelegenheit Jalloh eigene Ermittlungen führen zu dürfen, dann ist das Vertrauen in eine unparteiliche Begutachtung des Sachverhalts durch diesen Berater aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion schwer erschüttert." Die CDU-Landtagsfraktion werde sich nicht daran beteiligen, Richter und Staatsanwälte durch Befragungen im Ausschuss in eine Situation zu bringen, in der sie sich in ihrer richterlichen Unabhängigkeit beeinträchtigt sehen.