Burghard Grupe (rechts) sieht sich Werkstücke an. Bildrechte: MDR/Roland Jäger

Der Hintergrund: Vor allem in Südvietnam boomt die Wirtschaft, deshalb sind gut ausgebildete Fachkräfte stärker gefragt. In Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon, werden Wolkenkratzer neben Wellblechhütten und alten Häusern aus der Kolonialzeit gebaut. Das vietnamesische Wirtschaftswachstum lag in den vergangenen Jahren bei fünf bis sieben Prozent. Auch deutsche Firmen drängen in das autoritäre kommunistische Land – und diese Firmen suchen passende Arbeitskräfte.



Die großen Werkhallen, in denen die Azubis an Werkstücken feilen oder lernen, CNC-Fräsen zu bedienen, sind voll mit deutscher Technik. "Hier sind die gleichen Maschinen, die gleichen Geräte und es sind auch die gleichen Arbeitsschritte wie bei unseren Lehrlingen in Deutschland", sagt Burghard Grupe und klingt dabei erstaunt. Grupe ist im Rahmen einer Wirtschaftsreise hier. Er ist der Geschäftsführer der Magdeburger Handwerkskammer – einem wichtigen Partner des Projektes. Die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern garantieren, dass nach ihren Maßstäben in Vietnam ausgebildet und geprüft wird. Grupe hofft, dass Lehrlinge aus Vietnam auch im deutschen Handwerk eingesetzt werden.