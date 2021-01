Der Landtag wird sich auch im neuen Jahr mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen beschäftigen müssen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Die Pandemie ist längst nicht überwunden, Deutschland ist inmitten eines Shutdowns in das neue Jahr gestartet. Und klar: Die Corona-Pandemie ist natürlich politisch von hoher Bedeutung – nicht nur, weil die Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl im Sommer auch über das Krisenmanagement der Landesregierung in den vergangenen Monaten abstimmen werden. Sondern auch, weil es natürlich in erster Linie Aufgabe einer Regierung ist, die Menschen in Pandemie-Zeiten zu schützen und möglichst viele Menschenleben zu retten. In Sachsen-Anhalt ist das im vergangenen Jahr besser gelungen als in anderen Bundesländern.

Und doch sind die Folgen der Pandemie natürlich auch hier schon jetzt deutlich zu sehen: Die Wirtschaft schwächelt, der Landeshaushalt ist angesichts millionenschwerer Hilfszahlungen belastet. Viele Firmen beginnen das neue Jahr mit Ängsten um die eigene Existenz. All das gilt es, nach Ende der Pandemie, politisch zu berücksichtigen. Zunächst aber wird die Haseloff-Regierung – Wahlkampf hin oder her – weiterhin die Linien der Pandemie-Bekämpfung vorgeben müssen.

Über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags wird vor dem Bundesverfassungsgerichts entschieden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die endgültige Entscheidung über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags fällt vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist seit Anfang Dezember klar. Nun ist die Entscheidung der Richter in Karlsruhe in erster Linie eine juristische – und keineswegs eine politische. Politisch wird sie dennoch vielbeachtet sein. Vor allem in Sachsen-Anhalt, wo der Streit über die besagte Erhöhung des Beitrags eine Abstimmung des Landtags erst gar nicht zustande gebracht hatte. Kurz vor Weihnachten hatte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag der Sender zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar abgelehnt. Für das Hauptverfahren bedeutet das aber nichts. Wann das beginnt, ist noch offen.