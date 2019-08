Auch in Sachsen-Anhalt soll bald es ein Azubi-Ticket geben – zu welchen Konditionen ist allerdings noch unklar. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) erklärte am Montag in Magdeburg: "Es geht nicht um die Frage, ob und wie wir ein Azubi-Ticket einführen, sondern darum, ab wann und wer es bezahlt." Das Geld könne nicht aus dem Haushalt des Verkehrsressorts kommen, so Webel.