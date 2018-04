Umfrage vom Sozialministerium Wie leben Jugendliche in Sachsen-Anhalt?

Die Befragung läuft vom 26. März bis zum 20. Mai. Die Umfrage soll etwa 20 Minuten dauern und umfasst knapp 70 Fragen. Da speziell die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen beleuchtet werden soll, werden 12- bis 27-Jährige befragt. Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund sind explizit aufgerufen, an der Umfrage teilzunehmen.



Das Sozialministerium hofft, dass so viele junge Leute wie möglich an der Umfrage teilnehmen. Auf eine Mindestanzahl an Teilnehmern komme es nicht an, sondern auf eine Stichprobe, die gut über das Landesgebiet verteilt sein solle. Laut Daten des Statistischen Landesamts fielen Ende 2016 rund 260.000 Personen in die Altersgruppe 10 bis 25 Jahre, was etwa der befragten Altersgruppe entspricht.



Das externe Dienstleistungsunternehmen Ramboll Management Consulting führt die Befragung und Auswertung im Auftrag des Sozialministeriums durch. Im Herbst sollen die Fragebögen fertig ausgewertet sein. Anfang 2019 sollen die Ergebnisse im nächsten Kinder- und Jugendbericht veröffentlicht werden.