Im Landtag von Sachsen-Anhalt wird heute abschließend über den geplanten Doppelhaushalt beraten. Dazu ist der Finanzausschuss zu seiner sogenannten Bereinigungssitzung zusammengekommen. Der Chef des Ausschusses Olaf Meister sagte vorab, alle Abgeordneten stellen sich auf einen langen Tag bis in die Abendstunden ein.

Sachsen-Anhalt plant in den Jahren 2020/21 Rekordausgaben von insgesamt rund 24 Milliarden Euro. Davon fließt rund ein Drittel an die Kommunen. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen will das Land auch die Notreserve für schlechte Zeiten anzapfen und nahezu verbrauchen.



Die finale Fassung des Haushalts muss noch vom Landtag offiziell beschlossen werden. Das ist für den 26. März vorgesehen. Zu den Prioritäten des Doppelhaushaltes zählen unter anderem: