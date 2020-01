Eine neue Fach- und Servicestelle in Magdeburg will geflüchtete und zugewanderte Frauen und Mädchen beim Berufseinstieg unterstützen. Die Stelle "Blickpunkt: Migrantinnen" ist seit Anfang des Jahres im Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas in Magdeburg-Buckau untergebracht. Sie bietet Migrantinnen, die eine Arbeit finden wollen, Beratungsgespräche an.

Dabei sollen laut Projektleiterin Jennifer Heinrich zunächst die bisherige Ausbildung der Frau und ihre Jobziele erfragt werden. Die Beraterinnen sollen dann die Frauen je nach individuellem Bedarf in schon vorhandene und flexible Angebote wie etwa Deutschkurse oder Coaching-Maßnahmen vermitteln. Außerdem sollen Hinweise zu Kinderbetreuungsangeboten gegeben werden.

Ziel der Fachstelle ist Heinrich zufolge, in den zweieinhalb Jahren Projektlaufzeit 2.500 Beratungsgespräche zu führen und 200 Frauen in Weiterbildungsmodule des Partners Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) zu vermitteln. 100 sollen diese erfolgreich abschließen. In Sachsen-Anhalt leben etwa 44.000 Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

90 Prozent der geflüchteten Frauen wollen arbeiten

Die Fachstelle ist am Mittwoch mit Integrationsbeauftragter Susi Möbbeck (2.v.r.) vorgestellt worden. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Die Integrationsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt, Susi Möbbeck, sagte am Mittwoch bei der Vorstellung des Projekts, dass eine Arbeit der "Schlüssel gesellschaftlicher Teilhabe" sei. Etwa 90 Prozent der geflüchteten Frauen in Sachsen-Anhalt haben bei einer nicht repräsentativen Umfrage der Servicestelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen angegeben, arbeiten zu wollen.



Dass aber bislang nur zehn Prozent der geflüchteten Frauen in Sachsen-Anhalt einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen, zeige, dass es für sie beim Berufszugang Barrieren gebe, so Möbbeck. Darum fördere die neue Stelle speziell Migrantinnen.

Barrieren beim Berufseinstieg: Sprachkenntnisse und Kinderbetreuung