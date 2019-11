Die bisherige Staatssekretärin im Innenministerium, CDU-Politikerin Tamara Zieschang, wechselt als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium nach Berlin – und das bereits zum Dezember. Die frei werdende Position wollen Innenminister Holger Stahlknecht und Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) mit dem langjährigen Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft besetzen. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.

Es sei beiden eine große Freude, Wendt als "fachkundigsten und bekanntesten Vertreter der Interessen unserer Polizei" nach Magdeburg zu holen, so Ministerpräsident Haseloff und Innenminister Stahlknecht in der gemeinsamen Mitteilung. Stahlknecht sagte dem Spiegel am Freitag, Wendt sei ein erfahrener Mann, der genau der Richtige für diese Position sei.