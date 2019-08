Häme, Bestrafung, körperliche Angriffe und sogar Morddrohungen – wer dem Rechtsextremismus den Rücken kehrt, gilt in der Szene häufig als Verräter und wird massiv angefeindet. Das Land Sachsen-Anhalt will seit 2014 mit der Extremismus-Ausstiegshilfe Extra beim Weg in ein neues Leben helfen. Die Zahl der tatsächlichen Aussteiger ist bisher allerdings gering: Insgesamt 17 Menschen wurden in das Programm aufgenommen. Drei Menschen haben den Ausstieg mithilfe des Programms geschafft. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen. Dem Ministerium zufolge dauert der Ausstieg in der Regel drei bis fünf Jahre.