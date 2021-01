Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen-Anhalt forderte ebenfalls, mit Ende der Weihnachtsferien keinesfalls sofort zum vollständigen Präsenz-Unterricht zurückzukehren. Allerhöchstens komme ein Wechselmodell zwischen Unterricht von zu Hause im Wechsel mit Unterricht in den Schulen in Frage, heißt es in einer Mitteilung. GEW-Gewerkschaftssekretär Pistorius sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Schulen mit entsprechender digitaler Ausstattung sollten in den Distanz-Unterricht gehen und diesen mindestens bis zu den Winterferien im Februar fortführen.