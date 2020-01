Marco Tullner sieht das anders: Er müsse den Bedarf in den Schulen berücksichtigen, sagte Tullner. Jeder Lehrer müsse am Ende des Studiums auch einsatzfähig sein. Wer Altgriechisch und Latein studiere, könne im Anschluss nur an wenigen Schulen eingesetzt werden. "Für Altgriechisch habe ich, glaube ich, drei Schulen, die das partiell anbieten. Da werde ich absehbar Mühe haben, so jemanden zu beschäftigen." Deshalb müsse der Bedarf an Fächern in den Ausbildungskanon integriert werden, sagte Tullner.