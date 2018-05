In Sachsen-Anhalt wird die schriftliche Mathematik-Abiturprüfung nicht wiederholt. Das hat das Bildungsminsierium am Freitag nach einer Überprüfung klargestellt. Experten des Ministeriums und des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung seien zu dem Schluss gekommen, dass das Mathe-Abitur alle Vorgaben erfüllt habe, heißt es in einer Mitteilung.