Bekommt sein SPD-Parteibuch: Moderator und Satiriker Jan Böhmermann (Archivfoto) Bildrechte: dpa/MDR Collage

Jan Böhmermann, ZDF-Moderator, Satiriker und seit neuestem auch SPD-Mitglied, hat das Parteibuch erhalten – von seinem Ortsverein Köthen. Der hatte Böhmermann vor einigen Wochen offiziell als Mitglied aufgenommen.

Dass am Montag, den 21. Oktober, das Parteibuch überreicht wird, hat Böhmermann in der jüngsten des Ausgabe des Podcasts "Fest und Flauschig" am Sonntag angekündigt: "Morgen krieg' ich auch mein Parteibuch überreicht." Die Übergabe hat aber schon im Studio in Köln stattgefunden. Das teilte Böhmermanns Produktionsfima MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Auch Michael Engelmann, der Vorsitzende der SPD in Köthen, bestätigte am Montagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir werden heute nach Köln fahren". Später die Kehrtwende: "Wir waren schon in Köln."

Politische Montagsreden

Was bleibt? Böhmermann hat vor, ab jetzt jeden Montag eine politische Rede zu halten. Und zwar "eine Rede, die nicht von mir ist, sondern von einer profilierten Sozialdemokratin oder einem profilierten Sozialdemokraten außerhalb oder innerhalb der Partei", sagte er im Gespräch mit seinem Podcast-Partner Olli Schulz. "Es werden zwei Universen ungebremst aufeinander knallen", so Böhmermann.

Diskussion mit anderer Offenheit

Und wie er den inhaltlichen Diskurs in der Partei anregen will, hat er auch gesagt: "Ich bin ja kein Politiker und will auch letztlich nicht wirklich Politiker werden, sondern nur Vorsitzender und den Vorsitz der SPD zu nutzen, um die SPD von innen nach außen zu krempeln", erklärte er. Wenn man Vorsitzender werden wolle, dann müsse man auch Mitglied in der Partei werden.

Ich mach' das doch nicht zum Spaß. Ich hab' ja ein Ziel vor Augen. Jan Böhmermann im Podcast mit Olli Schulz

Und das Ziel sieht so aus: Böhmermann will Stimmen in der SPD ein Gewicht geben, das sie so sonst nicht hätten. "Ich glaube, was eine gute Idee ist: einfach mal inhaltlich gegendrücken. Einfach mal was Neues aufleben lassen", so Böhmermann. Deswegen die Idee mit der Rede. Anonym werde er die Reden vorlesen, "ganz ernst, auch ohne Witz. Die sind teilweise dramatisch".