Borgwardt geht davon aus, dass die schwarz-rot-grüne Landesregierung trotz zahlreicher Streitigkeiten in den eigenen Reihen bis zum Ende der Legislaturperiode hält. Jeder der drei Partner sei darauf aus, in den verbliebenen eineinhalb Jahren "Sacharbeit" zu machen und das letzte Viertel des Koalitionsvertrages abzuarbeiten.

Die tatsächliche Temperatur in der CDU und der Koalition ist besser als die gefühlte.

Angesprochen auf die Landtagswahl in eineinhalb Jahren sagte Borgwardt, die Landespartei werde den Spitzenkandidaten der CDU für 2021 küren. Das werde in diesem Jahr geschehen. "Ich gehe davon aus, dass der Spitzenkandidat Mitglied der CDU-Fraktion sein wird", sagte Borgwardt. Mit Blick auf die inhaltliche Erneuerung seiner Partei sagte er, die CDU sei die Partei des ländlichen Raums. Darauf wolle sie auch in Zukunft setzen.