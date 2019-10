Pläne in Magdeburg vorgestellt Volksbegehren für mehr Lehrer soll Anfang 2020 starten

Seit Jahren fehlen in Sachsen-Anhalt Lehrer. Laut einer aktueller Studie wird sich die Situation besonders an den Grundschulen verschärfen. Ein Bündnis aus Lehrern, Eltern und Gewerkschaften will das ändern. Am Dienstag hat es die Pläne für ein Volksbegehren vorgestellt. Es soll ab Januar 2020 starten. Benötigt werden dafür innerhalb eines halben Jahres 170.000 Unterschriften. Dann kann ein Gesetz, das mehr Lehrer vorsieht, in den Landtag eingebracht werden.