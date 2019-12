Der Streit in der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt bekommt eine bundespolitische Dimension: Die CDU-Spitze stellte sich am Montagabend in einer Mitteilung an den Landesgeschäftsführer der CDU ausdrücklich hinter eine umstrittene Entscheidung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, einen Politiker mit rechtsradikaler Vergangenheit nicht aus der Partie auszuschließen.