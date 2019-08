In einem Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Sachsen-Anhalt nun die Hilfe der Bundeswehr angeboten. Das geht aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervor. Haseloff sagte, dass er das Angebot gerne annehme. Nun solle mit Innenministerium, Umweltministerium und Waldbesitzern geklärt werden, ob und wie die Bundeswehr helfen könne. Bereits am Freitag soll es im Innenministerium ein erstes Gespräch geben. Innenminister Holger Stahlknecht hat erklärt, dass er die Bundeswehr um Hilfe bei der Waldberäumung bitten will, um die Situation vor Ort zu entlasten.