So ist es laut Corona-Verordnung des Landes verboten, ohne Erlaubnis an Versammlungen teilzunehmen oder dazu aufzurufen. Auch Touristen dürfen nicht beherbergt werden, Gaststätten oder Läden nicht öffnen. Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe bis 1.000 Euro. Genauso teuer kann es für diejenigen werden, die noch Essen zubereiten und verkaufen dürfen, sich dabei aber nicht an die Hygiene- und Abstandsbestimmungen halten.

Feiern, grillen oder picknicken im öffentlichen Raum wird pro Person mit 250 Euro Bußgeld geahndet. Genauso teuer wird es, wenn man sich mit mehr als zwei Personen (außer aus dem eigenen Haushalt) in der Öffentlichkeit trifft. Der gleiche Betrag wird für diejenigen fällig, die gegen das bestehende Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeheimen verstoßen.

Der Katalog sei angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage und dem möglichen guten Wetter notwendig, um den Ordnungskräften und der Polizei etwas an die Hand zu geben. "Der Virus macht weder an Grenzen noch an Feiertagen Halt", so Grimm-Benne. Es sei wichtig, an Ostern sogar von Besuchen bei der Familie abzusehen. Es gehe immer noch darum, Leib und Leben zu retten.