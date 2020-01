Stahlknecht hatte die Personalie am Montag bei einer Winterklausur der CDU-Fraktion präsentiert. Darüber hatte zunächst die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Poggemann soll somit auf Tamara Zieschang (CDU) folgen, die vergangenes Jahr als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium gewechselt ist. Ursprünglich hatte Stahlknecht als Nachfolger den umstrittenen Polizeigewerkschafter Rainer Wendt vorgeschlagen. Der Plan sorgte allerdings für heftigen Streit in der schwarz-rot-grünen Koalition, Stahlknecht musste sich sogar der Vertrauensfrage stellen. Die Ernennung Wendts scheiterte am Ende auch an rechtlichen Hürden.