Eine Isolation drängt die AfD in eine Opferrolle. Davor warnte der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer (CDU), in einem Interview zur aktuellen Situation der CDU. "Man darf nicht den Eindruck erwecken, die demokratischen Parteien seien beleidigt, weil sie nicht gewählt wurden", sagte der 84-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

CDU-Landeschef Stahlknecht hat Zimmer kritisiert. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Am Sonntag hatte der CDU-Fraktionsvize in Sachsen-Anhalt, Lars-Jörn Zimmer, im ZDF-Magazin "Berlin direkt" eine CDU-Minderheitsregierung mithilfe der AfD nicht ausgeschlossen. Am Montag hat ihn CDU-Landeschef Holger Stahlknecht für diese Äußerung scharf kritisiert: Zimmer weiche damit von einem Beschluss der CDU ab. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Lars-Jörn Zimmer, jetzt ist Schluss." Zimmer gehört auch zu den Verfassern einer CDU-Denkschrift, die dafür geworben hat, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Zimmer nannte seine Aussage zur AfD am Montag selbst einen Fehler.