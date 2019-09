CDU-Landeschef Holger Stahlknecht hat eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant

Stahlknecht wies aber darauf hin, dass in der CDU auch konservative Meinungen zulässig sein müssten, ohne dass "Schnappatmungen durch die Republik wedeln". In der Partei müssten sich alle Flügel ausbreiten können. Die CDU habe in Sachsen-Anhalt fast 7.000 Mitglieder. Da gebe es unterschiedliche Meinungen. Entscheidend sei aber, was mehrheitsfähig sei. Die Kreisverbände sollen bis Ende Oktober zum Grundlagenpapier Stellung nehmen.



Mit Blick auf die nächste Landtagswahl sagte Stahlknecht: "Wir als CDU wollen 2021 stärkste Kraft werden. Wir wollen erheblich über 30 Prozent kommen. (...) Und nach 2021 wird es keine Koalition mit der AfD geben."