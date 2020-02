Im "Heute Journal" des ZDF wiederholte Stahlknecht am Dienstag seine Rüge an Zimmer und sagte, die Vorgänge in Thüringen seien ein Lehrstück, "dass man das mit denen (mit der AfD - Anm.d.Red) nicht macht". Das sei eine Frage von Anstand und Haltung. Die CDU in Sachsen-Anhalt werde deshalb auch keine von der AfD tolerierte Minderheitsregierung zulassen. Am Sonntag soll sich der Fraktions-Vize Zimmer vor dem geschäftsführenden CDU-Landesvorstand erklären.