In einem Interview haben Sie einen weiteren Kritikpunkt genannt: Die Anstalten verbreiten über Satellit nicht nur ein HD-Signal, sondern weitern auch ein SD-Signal. Das könnte man Ihrer Meinung nach einsparen. Die KEF erkennt diese Kosten aber jetzt schon nicht an. Das heißt, im Fehlbedarf von 1,5 Milliarden Euro sind diese Kosten nicht mehr drin.

Das wird aus Rücklagen querfinanziert. Die KEF kritisiert, dass das ZDF und ARD dafür Geld ausgibt, was eigentlich dafür gar nicht zur Verfügung gestellt wurde. Das ist die Krux. Warum machen ARD und ZDF das noch? Bei aller Liebe: Es mag sein, dass es noch Menschen gibt, die UKW-Radios haben. Aber angesichts der Angebote, die es derzeit gibt, haben die meisten Menschen doch HD-fähige Fernseher. Wir sollten dem Fortschritt da die Tür öffnen.

Nochmal: Die Kosten erkennt die KEF nicht mehr an, die 1,5 Milliarden Euro Fehlbedarf bleiben. Die KEF empfiehlt deshalb die Beitragserhöhung. Ist es nicht unredlich, sich immer wieder auf die KEF zu berufen, aber am Ende nicht deren Schlussfolgerung zu folgen?

Wir stützen uns in unserer Argumentation auf die KEF-Berichte, aber eben auch auf die Folgen der größten Wirtschaftskrise, die wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg haben: die Corona-Krise. Was da noch auf uns zukommt, das können wir heute noch nicht mal beziffern. Da ist es nicht an der Zeit, dem Beitragszahler eine Erhöhung zuzumuten. Das Bundesverfassungsgericht hat den Landesgesetzgebern schon einmal erlaubt, von der KEF-Empfehlung abzuweichen. Genau diesen Weg gehen wir. Es ist manchmal schwer, wenn 15 Ja sagen und einer Nein. Aber das muss man aushalten. Das ist Demokratie.

Sie haben auch die Fusion des Saarländischen Rundfunks und von Radio Bremen mit anderen Anstalten vorgeschlagen. Die Anteile am Rundfunkbeitrag beider Anstalten zusammen belaufen sich allerdings nur auf einen geringen Teil des Fehlbedarfs. Müssen die Einschnitte, also die Reformen, die Sie einfordern, nicht viel gravierender sein als das, worüber wir reden?

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr die Debatte über das Gesamtthema so richtig Fahrt angenommen hat. Da reicht es natürlich nicht, was ich an Beispielen genannt habe. Jedes Interview, jeder Platz in einer Zeitung ist begrenzt.

ARD-Chef Tom Buhrow bei einem Gespräch neulich im Landtag von Sachsen-Anhalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der MDR ist nicht so alt wie andere Länderanstalten. Er hat geringere Personalkosten, geringere Produktionskosten. Der MDR ist schlank und fit aufgestellt, entsprechend der Zeit, in der wir leben. Und er bedient drei Bundesländer mit achteinhalb Millionen Einwohner. Der SR hat für die 900.000 Menschen im Saarland dieselbe Struktur, mit einem eigenen Intendanten und einem eigenen Intendantengehalt. Aber muss man wirklich doppelt so viel verdienen wie der Bundespräsident? Sie als Journalisten fragt das sicherlich niemand, aber uns fragt man das. (Anm.d. R.: Der Bundespräsident verdient 215.000 Euro pro Jahr, WDR-Intendant Tom Buhrow 395.000 Euro pro Jahr.)

Ein anderes Beispiel: Brauche ich so viele Hörfunkprogramme, die ähnliche Angebote machen? Das ist für jede einzelne Zielgruppe sicherlich interessant. Aber man muss es auch mal zusammenrechnen.

Der ÖRR ist auf einige Kritikpunkte bereits eingegangen. In den "Tagesthemen" gibt es seit September fünf Minuten mehr für regionale Belange; auch für den Osten. Mit der neuen Kulturplattform soll eine ARD-Gemeinschaftseinrichtung in Sachsen-Anhalt angesiedelt werden. Die Rücklagen für Pensionen, auch ein großer Streitpunkt, wurden in allen Budgets zusammengerechnet um neun Prozent beziehungsweise 320 Millionen Euro gekürzt.

Nehmen wir die Pensionslasten. Wie soll ich einem Normalverdiener erklären, dass Intendanten eine Pension bekommen, die jenseits von 15.000 Euro pro Monat liegt? Jeder, der was leistet, soll Geld verdienen, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fernsehens. Einen gewissen Wasserkopf findet man aber in jeder Anstalt. Ich könnte auch fragen: Brauchen wir im 21. Jahrhundert, im dualen Rundfunksystem zwei Bundessender? Brauchen wir 50 Gemeinschaftseinrichtungen der ARD? Und davon haben wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nur eine, den KiKA, im Osten. In Potsdam gibt's noch ein Archiv, aber das kann man vernachlässigen.

Bleibt die Beitragserhöhung aus, muss der MDR bis 2024 165 Millionen Euro einsparen. Das sagt Karola Wille, die MDR-Intendantin. Was würde das für Sachsen-Anhalt bedeuten?

Die Zahl erschlägt einen natürlich, aber man muss sie durch vier teilen, dann weiß man, was man pro Jahr einzusparen hat. Wir haben den teuersten öffentlich-rechtlich Rundfunk Europas, manche sagen sogar: der Welt. Wenn ein Unternehmen zu groß und zu teuer ist, muss es sich gesund schrumpfen. Dafür muss es Möglichkeiten und Überlegungen geben. Vielleicht kann man auch innerhalb der ARD einen anderen Verteilungsmechanismus finden.