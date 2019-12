Später am Sonnabend legten die Grünen per Pressemitteilung nach: Unter der Überschrift "Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?" forderten die Landeschefs Susan Sziborra-Seidlitz und Sebastian Striegel Holger Stahlknecht und Ministerpräsident Reiner Haseloff auf, sich als "klares Bollwerk gegen jeden Rechtsextremismus zu positionieren". Möritz warfen sie vor, unglaubwürdig zu sein. Man könne sich nicht vorstellen, dass die CDU Mitglieder in Kreisvorständen akzeptiere, die "an rechtsextremen Demonstrationen als Ordner teilnahmen, Werbung für Uniter machen und in der Vergangenheit eine eindeutige SS-Tätowierung zur Schau gestellt haben und bis heute tragen", schrieben die Landesvorsitzenden in der Mitteilung.