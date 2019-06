Die CDU in Sachsen-Anhalt wird nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Das hat Landeschef Holger Stahlknecht klargestellt. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, er habe nicht erst seit heute eine klare Position dazu.



Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bekräftigte seine ablehnende Haltung zu einem Bündnis mit der AfD ebenfalls. Seine Meinung sei bekannt, er müsse nicht wiederholen, was er mittrage und was nicht, so Haseloff. Im Oktober hatte Haseloff gesagt: "Wer aus machtpolitischen Aspekten seine Grundsätze verlässt, der begeht politischen Selbstmord."