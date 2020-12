Im Streit um einen höheren Rundfunkbeitrag bleibt Sachsen-Anhalts CDU beim Nein. Das hat Sachsen-Anhalts CDU-Chef Holger Stahlknecht klargestellt. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe Beschlüsse der CDU-Fraktion. Seiner Partei gehe es primär darum, die Koalition fortzusetzen. Der Ball liege nun bei den anderen. Es liege ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Sollten SPD und Grüne die Koaliton verlassen wollen, dann hält Stahlknecht eine Minderheitsregierung für denkbar.

Stahlknecht hatte zuvor der Magdeburger Volksstimme in einem Interview gesagt, dass er die Zustimmung seiner Partei zur Beitragserhöhung ausschließe. "Die CDU wird ihre Position nicht räumen." Stahlknecht begründete die Haltung auch mit dem Bild Ostdeutschlands im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Sender hätten den Transformationsprozess im Osten, der zu einschneidenden Umbrüchen im Leben vieler Menschen geführt habe, zu wenig abgebildet. "Die Öffentlich-Rechtlichen berichten gelegentlich nicht auf Augenhöhe, sondern mit dem erhobenen Zeigefinger der Moralisierung." Es gehe der CDU nicht um eine Beschneidung der Pressefreiheit, sagte Stahlknecht. Es müsse aber möglich sein, die Strukturen derjenigen auf den Prüfstand zu stellen, die vom Geld der Beitragszahler leben.

Kritik: CDU ebnet rechtspopulistischer AfD den Weg und gefährdet Koalition

An den Aussagen Stahlknechts gibt es massive Kritik. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle sagt zu Stahlknechts Äußerungen, die CDU zeige im Streit um den Rundfunkbeitrag zwei Gesichter. Die CDU hätte noch am Mittwoch in dem Konflikt Gesprächsbereitschaft signalisiert, wohingegen Stahlknecht im Volksstimme-Interview einen Kompromiss brüsk ablehne. Das sei eine "offene Kampfansage" an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Haseloff will der Beitragserhöhung zustimmen und eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD verhindern. Stahlknecht zeigt nach Ansicht Pähles mit dem "angeblichen erhobenen Zeigefinger'" der Medien außerdem eine "sprachliche Anbiederung nach rechts".

Die Feinde der Demokratie stehen rechts, innerhalb und außerhalb des Landtags. Wer das vergessen machen will, legt die Axt an die Koalition. SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle

Nach Ansicht von Grünen-Landeschef Sebastian Striegel ist in der CDU ein Machtkampf voll entbrannt. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Cornelia Lüddemann, sagte, dass die Gegner der Kenia-Koalition die Abstimmung über den Rundfunkbeitrag als Vorwand nutzten, die Koalition zu beenden. Stahlknecht und der AfD-Flügel der CDU inszenierten damit mitten in der Corona-Pandemie aus eigenem Machtinteresse eine staatspolitische Krise. Das stürze das Land in "Chaos und Führungslosigkeit".

Der Landesvorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, Stefan Gebhardt, sagte zum Interview der Volksstimme mit Stahlknecht, dass darin deutlich werde, dass Stahlknecht die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks "nicht in den Kram passen" und er ihn loswerden wolle. "Damit steht er der AfD in nichts nach", so Gebhardt. Das Bollwerk gegen Rechts sei von Stahlknecht unwiderruflich zerstört worden.