In der schwarz-rot-grünen Regierung in Sachsen-Anhalt herrscht viel Uneinigkeit. (Symbolbild)

In der schwarz-rot-grünen Regierung in Sachsen-Anhalt herrscht viel Uneinigkeit. (Symbolbild)

In der schwarz-rot-grünen Regierung in Sachsen-Anhalt herrscht viel Uneinigkeit. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Dietz Schwiesau

Streit in der Landesregierung Die Kenia-Krise – eine Chronologie

Hauptinhalt

Es knirscht gewaltig in Sachsen-Anhalts Kenia-Koalition. CDU und Grüne werfen einander vor, sich nicht an gemeinsame Verabredungen zu halten. Die SPD sitzt in vielen Fällen zwischen den Stühlen.