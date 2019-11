Wendt sagt, das Kanzleramt in Berlin habe sich in die Personalie eingemischt. Auf ein "Kommando aus dem Kanzleramt" habe die CDU ihre Offerte zurückgezogen. Holger Stahlknecht dementiert das in der "Volksstimme". Es habe niemand aus Berlin angerufen. Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung, erklärt vielsagend, das Kanzleramt spreche mit "vielen Menschen über Vieles". Das geschehe aber vertraulich. Die Ernennung von Rainer Wendt sei allein Angelegenheit der Landesregierung in Magdeburg.



Grüne, SPD und Linke in Sachsen-Anhalt begrüßen die neue Entwicklung im Falle Wendt. Die AfD sieht in der Angelegenheit, "wie schwierig die Konstellation der Kenia-Koalition" sei. Sie stehe erneut vor dem Aus, sagt Fraktionschef Oliver Kirchner.