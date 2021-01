Nach dem Treffen zwischen Ministern und Kanzlerin Ohne Ausnahme: Sachsen-Anhalt setzt verschärfte Corona-Maßnahmen um

Sachsen-Anhalt wird die von Bund und Ländern am Dienstag vereinbarten schärferen Corona-Maßnahmen ohne Einwände umsetzen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte am Abend, es gebe diesmal "keine Protokollnotizen und keine Eingrenzungen". So werden die derzeit geltenden Maßnahmen bis Ende Januar verlängert. Einzelne Regeln, insbesondere zu den privaten Kontakten werden verschärft.