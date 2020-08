Zwei Tage Maskenpflicht Sachsen-Anhalts Schulen starten im Regelbetrieb – fast

Deswegen hat MDR SACHSEN-ANHALT Bildungsminister Marco Tullner (CDU) in einem Live-Interview auf Facebook die Fragen gestellt, die uns in den sozialen Medien von Leserinnen und Lesern erreicht haben. Tullner selbst hatte nach seinem Urlaub mehrere Corona-Tests machen müssen, bevor er wieder zurück in die Staatskanzlei durfte. Er war einen Tag, nachdem die Insel zum Risikogebiet erklärt worden war, von seinem Urlaub aus Mallorca zurückgekommen.

Den Vorwurf, dass das Bildungsministerium seine Pläne für die Schulöffnungen zu spät öffentlich gemacht habe, weist Tullner zurück. Er habe es nicht so wahrgenommen, dass die Schulleitungen unzufrieden mit dem Zeitpunkt gewesen seien, an dem das Ministerium die Pläne veröffentlicht habe: "Das waren einzelne Stimmen, die auch in den Medien repräsentiert waren." Der Termin, den das Ministerium bewusst gewählt habe, sei aus seiner Sicht sinnvoll und richtig gewesen.

Zum einen habe das Ministerium so die Erfahrungen aus anderen Bundesländern mit nutzen können: "Sachsen-Anhalt hatte den Vorteil, nicht das erste Bundesland zu sein, in dem nach den Ferien die Schulen wieder öffnen – da wäre es töricht gewesen, das nicht zu nutzen." Außerdem kämen die meisten Lehrkräfte in den Schulen eine oder zwei Wochen vor Ferienende zusammen. Pünktlich zu diesem Zeitpunkt seien die Maßnahmen bekannt gewesen.