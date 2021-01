Nur die Abschlussklassen dürfen derzeit in Sachsen-Anhalt in die Schule. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Bei der Lernplattform Moodle in Sachsen-Anhalt hat es am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien erneut technische Probleme gegeben. Das Angebot stürzte immer wieder ab oder baute sich gar nicht erst auf. Das berichten Eltern und Lehrer MDR SACHSEN-ANHALT. Dabei sind viele Kinder und Jugendliche auf Moodle angewiesen. Denn abgesehen von den Abschlussklassen müssen Schülerinnen und Schüler weiter zuhause unterrichtet werden, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Einige Lehrer hatten das Material bereits am Wochenende online gestellt. So konnten die Kinder und Jugendlichen die Unterlagen vorab runterladen. Für Gregor Lehmann, Lehrer an der Integrierten Gesamtschule in Halle sind die Probleme bei Moodle nicht neu. Auch er kennt sie bereits aus dem 1. Lockdown im Frühjahr. "Was man generell sagen kann, dass über die Sommerferien nichts passiert ist", kritisiert Lehmann.

Andere Lehrer, mit denen MDR SACHSEN-ANHALT gesprochen hat, hätten sich mehr Schulungen in digitalem Unterricht gewünscht. Ähnlich äußert sich auch Dietricht Lührs, Leiter des Domgymnasiums in Magdeburg. Moodle sei dabei das Kernthema. Er sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von einer Bankrotterklärung des Landes. Wie er weiter sagte, war den Schulen erklärt worden, dass sie Moodle am besten nutzen, indem sie es gar nicht nutzen. "Das kann nicht sein", so Lührs. Seit März wisse man, dass die Serverkapazitäten hätten erhöht werden müssen.

Lehrerin Catharina Kiesendahl vom Magdeburger Domgymnasium hatte dagegen am Morgen bei ihren eigenen Kindern wenige Probleme mit Moodle. Bei einem Schüler habe es länger gedauert, ansonsten habe die digitale Lernplattform aber funktioniert.

Bildungsminister hat Besserung versprochen.

Nach Problemen mit Moodle in der Vergangenheit hatte Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) in der vergangenen Woche erklärt, der Bildungsserver in Sachsen-Anhalt solle mit erhöhten Kapazitäten an den Start gehen. Nach Ausfällen im Dezember sei intensiv an der Technik gearbeitet worden. Teilweise sein ein Umzug auf eine neue Serverstruktur vorgezogen worden. Am Freitag hatte Tullner die Schulleiter in Sachsen-Anhalt in einem Brief zum Schulstart nach den Ferien informiert. Domgymnasium-Direktor Lührs bezeichnete das Schreiben als "zu spät".