Über weitere Öffnungen in den kommenden Wochen soll in einem "Sachsen-Anhalt-Plan" entschieden werden. Die Landesregierung hat dazu zahlreiche Vorschläge gemacht, die nun an Verbände, gesellschaftliche Träger und kulturelle Einrichtungen gehen. Sie sind aufgerufen, die Pläne bis Freitag, 12 Uhr, zu kommentieren und der Landesregierung Rückmeldung zu geben. Diese Rückmeldungen fließen wiederum in den "Sachsen-Anhalt-Plan", der kommenden Dienstag beschlossen und von Regierungschef Haseloff am Mittwoch in der Konferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin vorgestellt werden soll.