Der sogenannte Shutdown in Sachsen-Anhalt wird verschärft und verlängert. Die Landesregierung hat am Freitag die neue Verordnung vorgestellt. Sie regelt unter anderem, dass sich künftig nur noch Menschen aus einem Hausstand mit einer weiteren Person treffen dürfen. Das gilt im privaten und im öffentlichen Raum. Dazu zählen laut Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) auch Kinder bis 14 Jahren. Sie waren bisher bei den Berechnungen ausgenommen. Grimm-Benne sagte, durch die Regelung sollten Infektionen im privaten Umfeld vermieden werden. Die neue Verordnung gilt ab Montag.

Bei hoher Ansteckungsquote schränkt Sachsen-Anhalt zudem die Mobilität der Menschen in den betroffenen Gebieten ein. Liegt die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt für fünf Tage oder länger über 200 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, dürfen die Bürger sich nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort bewegen. Die Kommunen sollen entsprechende Verordnungen erlassen. Verstöße werden mit einem Bußgeld geahndet. Wie hoch das Bußgeld sein wird, konnten Grimm-Benne und Haseloff am Freitag noch nicht sagen. Der Katalog müsse noch erstellt werden. Stand Freitag würde diese Regelung vier Landkreise treffen: Mansfeld-Südharz, der Burgenland- und der Saalekreis sowie der Kreis Stendal. Besuche in den betroffenen Gebieten sind aber weiter möglich.