Wie weiter mit den Abschlussklassen?

Zum Beispiel fragt Userin weisie_paupau_00: "Was wird mit den Abiturprüfungen?" Und jeni_m.79 möchte eine Antwort auf die Frage: "Wie sieht es in diesem Jahr mit den Abschlussprüfungen der Abi- und Realschüler aus?"

Die Abschlussklassen sind die ersten, die wieder in der Schule sind. Derzeit sind wir dabei, die heterogene Situation an den Schulen in den Blick zu nehmen. Es gibt Schulen, da hatten die Abschlussklassen gar keinen Ausfall. Andere waren über Wochen hinweg in Quarantäne. Jetzt gilt es, die Priorität auf die Prüfungsfächer zu legen. Außerdem wird geklärt, welcher Stoff prüfungsrelevant ist. Wir werden sehr viel Acht darauf geben, dass der Abschlussjahrgang 2021 dieselben Chancen und fairen Bedingungen erhält wie andere Jahrgänge auch. Wir haben aber das Glück in Sachsen-Anhalt, in diesem Jahr in einem späten Ferienrhythmus zu sein.

Wie kommt die Digitalisierung voran?

Beispielsweise möchte Userin Doreen Krebs wissen: "Warum wurde nach fast einem Jahr für unsere Schulen (Digitalisierung etc.) nichts getan?" Und Christine Schoenwiese schreibt: "Wann kommt endlich ein zeitgemäßer Online-Unterricht, wobei Schulen und Schüler durch Materialien und ITler unterstützt werden?"

Bis März vergangenen Jahres hat niemand damit gerechnet, dass der Unterricht vollständig über digitale Angebote gestemmt werden muss, deshalb waren die Kapazitäten auch dafür nicht ausgelegt. Außerdem gibt es auch außerhalb der Schule große Probleme in der digitalen Grundversorgung. Für die Schulen jetzt idealtypische Lösungen zu finden, ist schwierig. Wir sind aber mit aller Kraft dabei, die Schulen Schritt für Schritt mit Endgeräten und allem was dazu gehört, auszurüsten. Anschließend wird Moodle auf alle Schulen, die das möchten, auszuweiten, sodass wir am Ende des Schuljahres eine gute Bilanz ziehen können. Schule im Zeitraffer in die digitale Welt zu transformieren – das wird trotz aller Fehler, die wir gemacht haben, insgesamt eine Erfolgsgeschichte.

Bevorzugt der Anspruch an die geforderte technische Ausrüstung der Kinder nicht die Eliten?

Unter anderem fragt Userin Madlen F.: "Wie sollen sozial schwächere Familien ohne genügend Technik zugreifen?" und Yvonne Ehrhoff fügt hinzu: "Warum wird davon ausgegangen, dass jedes Kind einen PC oder einen Laptop inklusive Drucker Zuhause hat?"