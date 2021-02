Wie das Land weiter mitteilte, werden zum Schulstart kommende Woche für alle Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen Corona-Schnelltests verteilt. Dazu würden in den kommenden Tagen 110.000 Schnelltests und 483.000 Schutzmasken ausgeliefert. So sei gewährleistet, dass jede Lehrkraft bis zu den Osterferien jeden Tag eine medizinische Maske zur Verfügung habe. Schülerinnen und Schüler können hingegen noch keine Schnelltests vom Land bekommen. Das werde sich ändern, sobald es Angebote gebe, die für Minderjährige zum Selbstgebrauch zugelassen seien.

In Aschersleben gehen die Grundschülerinnen und Grundschüler ab Montag wieder zur Schule. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

An vielen Schulen in Sachsen-Anhalt laufen derweil die Vorbereitungen für die geplante Öffnung ab Montag. In der Grundschule "Am Pfeilergraben" in Aschersleben werden ab kommender Woche alle Kinder zurück zum Unterricht erwartet. Schulleiterin Simone Brandt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Kinder würden dann über verschiedene Eingänge in ihre Klassenzimmer geleitet. Zudem müssten sie auf dem Weg zum Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Geplant sei, dass die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die Hauptfächer unterrichten – und ausschließlich Englischlehrer in den vierten Klassen von Raum zu Raum gingen.