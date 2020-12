An den Schulen in Sachsen-Anhalt sollen nach Ende der Weihnachtsferien ab 11. Januar zunächst ein zweitägiger Wechselunterricht sowie die Befreiung von der Präsenzpflicht gelten. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat das das Bildungsministerium den Schulen im Land in einem Brief mitgeteilt. Entscheidend ist allerdings, wie sich die pandemische Lage bis dahin entwickelt hat.



Nach den aktuellen Plänen bleibt der Präsenzunterricht an Grund- und Förderschulen demnach am 11. und 12. Januar ausgesetzt. Es gelten die Regeln wie in dieser Woche. Die allgemeinen und berufsbildenden Schulen sollen mit eingeschränktem Regelbetrieb beginnen – also im Wechsel von A- und B-Gruppen. Über das weitere Vorgehen ab 13. Januar soll dann im Januar selbst entschieden werden.