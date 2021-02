Event On ist quasi ihr Uni-Projekt. Ehrling und Schiefke haben ein duales Studium in BWL/Dienstleistungsmanagement mit einem speziellen Fokus auf Event- und Sportmanagement absolviert. Sie machten eine Marktanalyse, ermitteln die Stärken und Schwächen ihrer Idee. Am Ende waren sie sich sicher, mit nachhaltigen Veranstaltungen eine noch unbesetzte – und damit erfolgsversprechende – Nische in Magdeburg gefunden zu haben. "Wir haben da eine Chance gesehen, vor der Politik zu sein", sagt Vincent Schiefke. Das sahen auch ihre Dozenten so.

Ihre Firma nannten sie "Event On". Ehrling bezog als Geschäftsführer ein kleines Büro am Magdeburger Wissenschaftshafen. Kindergeburtstage, Jugendweihen, Hochzeiten für Privatkunden, Firmenfeste, Tage der offenen Tür und Eventmarketing für professionelle Kunden: Die beiden boten das volle Programm. Eine Bank gab ihnen den dafür nötigen Existenzgründerkredit. 80.000 Euro wollten sie im ersten Jahr umsetzen. Doch selbst dieses bescheidene Ziel sollten sie verpassen.

Ende Februar 2020 machten sie einen Testlauf: die Launch-Party von Event On im Wasserturm in Salbke. Es gab ein eigenes Kinderprogramm, am Eingang werden Spenden für den WWF gesammelt, nur wenig Müll fällt an. "Darauf konnten wir aufbauen", erinnert sich Ehrling. Erste kleine Aufträge gingen ein.