Ein anderes Thema, das das Umweltministerium in diesem Jahr viel beschäftigt hat, ist der Umgang mit dem Wolf. In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Tiere in diesem Jahr auf 98 angestiegen, Landwirte sorgen sich um ihre Schafe und andere Nutztiere. Von einer Obergrenze für den Wolf hält Dalbert dennoch nichts. Man setze weiterhin auf den Herdenschutz: "Unsere Strategie hat in den letzten beiden Jahren Erfolg gezeigt. Die Rissattacken auf Weidetiere haben abgenommen."