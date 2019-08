Schutz von Nutztieren Schnellere Schadenszahlung bei Wolfsriss

Umweltministerin Claudia Dalbert (Die Grünen) kündigte am Dienstag im Landtag an, Schäden im Falle getöteter Nutztiere schneller auszugleichen. So sollen Anträge zukünftig innerhalb von vier Wochen bearbeitet werden, wenn es trotz Schutzmaßnamen zu Übergriffen kommt. Außerdem will sie den Schutz vor Wölfen verbessern: So müssten auch Rinder und Pferde auf Weiden besser geschützt werden. Die Grünen-Politikerin betonte, dass es bisher zu keiner gefährlichen Situation für den Menschen gekommen sei. Trotzdem sei die Bevölkerung verunsichert.