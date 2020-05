Neue Corona-Verordnung Private Feiern in Sachsen-Anhalt wieder erlaubt

In Sachsen-Anhalt werden die Corona-Regeln weiter gelockert. Die Landesregierung stellte am Dienstag die neue Verordnung vor. So sind private Feiern aus besonderem Anlass wie Hochzeit oder Jugendweihe wieder erlaubt.